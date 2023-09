Starfield: come trovare i bonus preorder e i DLC della Premium Edition nel gioco

In Starfield sono già disponibili due pacchetti di contenuti aggiuntivi: uno è gratuito per tutti gli acquirenti del gioco o gli utenti abbonati a PC e Xbox Game Pass, invece l'altro è riservato ai soli giocatori che hanno acquistato la Premium Edition o l'upgrade. Se avete scaricato uno dei questi DLC, ecco come fare per utilizzarli nel gioco.

Come sbloccare i DLC di Starfield

Per poter accedere ai pacchetti bonus di Starfield relativi al pre-order o all'acquisto delle versioni più costose, dovete innanzitutto proseguire nelle fasi iniziali della trama fino a raggiungere la Loggia, un luogo della città di Nuova Atlantide che funge da base operativa di Constellation, l'organizzazione determinata a scoprire la vera natura degli artefatti come quello che il protagonista ha trovato nelle fasi iniziali dell'avventura. Una volta nella struttura, cercate la porta che conduce all'area sotterranea della Loggia, all'interno della quale troverete una serie di postazioni da lavoro per il crafting. Interagite con la postazione per la modifica delle armi e, nella sezione relativa alle skin, troverete tutte le personalizzazioni del "Pacchetto skin Vecchio Marte" e del "Pacchetto skin Constellation", con cui modificare l'aspetto estetico delle armi. Sappiate però che alcune skin del set Constellation non si potranno usare fino a quando Sarah non vi fornirà l'equipaggiamento che supporta tali aspetti alternativi.

Tutti i DLC di Starfield

Ecco di seguito l'elenco dei DLC di Starfield attualmente disponibili:

Pacchetto skin Vecchio Marte (bonus pre-order)

Recisore laser

Casco da scavi profondi

Zaino da scavi profondi

Pacchetto skin Constellation (Premium Edition)

Tuta spaziale

Casco

Jetpack

Fucile laser Equinox

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche altre guide sul gioco Bethesda, tra le quali vi è anche quella su come funziona il sistema di progressione di Starfield.