Starfield: come trovare il fucile a pompa Coachman all'inizio del gioco

Siete poco soddisfatti delle armi che avete trovato nel corso delle primissime fasi di Starfield? Sappiate allora che il potente fucile a pompa chiamato Coachman, il cui design ricorda quello dello shotgun di DOOM, è proprio sotto i vostri occhi.

L’arma in questione, il cui potere d’arresto permette di danneggiare gravemente i bersagli colpiti da vicino, si può trovare proprio nelle prime ore del gioco Bethesda disponibile solo su PC e Xbox Series X|S. Per poter mettere le mani sull’arma, occorre completare la missione tutorial in miniera e poi recarsi sul pianeta in cui risiedono i banditi per fare piazza pulita. A questo punto, la missione principale vi condurrà nella città di Nuova Atlantide, dove il Coachman vi sta aspettando.

Seguendo sempre l’indicatore della main quest, dalla piazza principale della città prendete il mezzo pubblico per raggiungere l’area successiva e recatevi all’ingresso della Loggia, ossia la base operativa del gruppo Constellation. Parlate con i membri della fazione e, una volta completata questa fase, potrete muovervi liberamente per l’edificio. Avvicinatevi quindi alla porta che conduce all’area sotterranea ed apritela (ora avete la chiave): una volta nella stanza con tutte le postazioni per il crafting, guardate alla vostra destra per trovare una rastrelliera per armi con il Coachman e qualche cartuccia.

Se in precedenza avete raccolto abbastanza risorse, potete provare anche ad avvicinarvi al bancone per la modifica delle armi. Presso questa postazione, i giocatori possono applicare alle bocche da fuoco alcune mod che ne alterano le caratteristiche per renderle più potenti. Chi non ha mod, può invece interagire con il computer per avviare una ricerca e sbloccare i progetti per creare nuovi accessori per le armi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida con i consigli su come accumulare velocemente esperienza in Starfield, così da avere più punti abilità da spendere nell’apposita schermata.