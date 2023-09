Starfield: come usare il Boostpack, il jetpack del gioco Bethesda

Se avete visto qualche video gameplay di Starfield mostrato da Bethesda, avrete sicuramente notato che il protagonista era dotato di una specie di jet-pack che agevolava sia le fasi d’esplorazione che le sequenze più action. Scopriamo insieme come fare per procurarsi questo oggetto ed utilizzarlo.

Innanzitutto, occorre specificare che questo gadget prende il nome di Boostpack ed è grazie ad esso che il personaggio principale di Starfield può volare per brevi tratti. A differenza di quello che si potrebbe pensare, il jet-pack di Starfield non è un oggetto permanente che si sblocca si può utilizzare senza limitazioni, ma è a tutti gli effetti un pezzo d’equipaggiamento, più nello specifico un accessorio integrato esclusivamente in alcuni zaini, talvolta con tanto di modificatori che ne migliorano le funzionalità.

Il primo passo per utilizzare un Boostpack, quindi, consiste nel mettere le mani su uno zaino per la tuta che includa questo accessorio. Molto probabilmente ve ne procurerete nel corso della prima missione dopo la fase introduttiva. Una volta a bordo della navicella, infatti, farete visita ad un covo di pirati spaziali e quasi sicuramente ne raccoglierete uno dai cadaveri dei nemici eliminati.

Vi sarete resi conto che non è sufficiente indossare uno di questi gadget per poter spiccare il volo: il personaggio non è in grado di fare uso del Boostpack senza l’adeguata abilità, che va sbloccata nell’apposita schermata. Stiamo parlando di Addestramento Boostpack, nella quale occorre investire almeno un punto abilità. Gli unici che non dovranno preoccuparsi di questo aspetto sono coloro i quali hanno scelto come Background ‘Cacciatore di Taglie’ o ‘Soldato’, le sole due origini che includono l’abilità tra quelle di partenza.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come trovare subito il Coachman in Starfield, così da avere il potente shotgun già nelle prime fasi dell’avventura.