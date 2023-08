Starfield è una 'cometa del videogioco': il GDR nelle parole di Microsoft

Mentre addolciscono l'attesa degli appassionati con un piccolo regalo a tema Starfield su Xbox Series X|S, i vertici di Microsoft si preparano al debutto dell'attesa nuova IP di Bethesda.

Un evento chiave per il colosso di Redmond, che inaugura una nuova fase per il gruppo Bethesda, ormai ufficialmente parte degli Xbox Game Studios. Nel commentare l'imminente day one del gioco, Jerret West, chief marketing officer di Microsoft, ha utilizzato un'espressione particolarmente evocativa.

"Starfield, per come la vedo io, rappresenta un lancio di un videogioco che in un qualche modo è affine a una cometa. - ha dichiarato il dirigente verdecrociato - Con queste parole, intendo dire che escono giochi come Starfield solamente ogni tot anni. Sono giochi in grado di catturare l'attenzione non solo dell'industria del gaming, ma che trovano diffusione in una fascia di pubblico più ampia, nelle discussioni di tantissimi consumatori".



Una circostanza che - racconta Jerret West -, Microsoft ha cercato di gestire con un'attenta programmazione, consapevole del fatto che lo showcase previsto per il giugno 2023 sarebbe stato un momento chiave. Durante lo Starfield Direct, si apprende, un totale di 92 milioni di appassionati hanno seguito la presentazione del nuovo GDR Bethesda. "Non si tratta di un grande momento solamente per Xbox, - ha concluso il CMO - ma di una di quelle situazioni che hanno un forte impatto emotivo e riescono a trasformare i videogiocatori in una grande community".