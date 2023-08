Starfield: quanti compagni di viaggio si possono reclutare?

Nelle ultime settimane, la campagna di marketing di Starfield è entrata nel vivo, e sono di conseguenza aumentate in maniera esponenziale le occasioni per ottenere nuove informazioni, e scoprire nuove curiosità, in merito all’attesissima, e ormai imminente, nuova esclusiva per l’ecosistema Microsoft.

In particolare, nel corso di un’approfondita sessione di domande e risposte con il pubblico - nella quale è emerso che in Starfield sarà possibile creare nuovi pianeti tramite mod - alcune figure importanti all’interno del team di sviluppo del titolo si sono concentrate anche sul tema dei compagni reclutabili durante l’avventura, che potranno entrare a far parte dell’equipaggio della nave spaziale del protagonista, oltre ad accompagnarlo durante le spedizioni sulla terraferma degli oltre mille pianeti presenti in Starfield. Ecco dunque quanti saranno i personaggi secondari reclutabili all’interno del gioco.

Secondo quanto rivelato dagli sviluppatori durante il Q&A citato in precedenza, durante l’avventura nel nuovo gioco di ruolo di Bethesda avremo la possibilità di assumere e farci accompagnare da più di 20 personaggi, ciascuno dei quali possiede un nome, un background narrativo ben definito e una combinazione unica di abilità e talenti che lo renderanno utile più degli altri in determinate situazioni di gioco. Quattro di questi oltre 20 compagni, poi, proverranno dall’organizzazione Constellation, la stessa a cui aderirà il protagonista, e avranno una storia e una possibilità di interazione più approfondite rispetto a tutti gli altri.

Va da sé, comunque, che il numero esatto di compagni reclutabili durante l’avventura potrà essere scoperto solamente giocando il titolo in prima persona. Fortunatamente manca sempre meno: a proposito, avete fatto spazio sui vostri hard-disk? Ecco quanto spazio occupa Starfield su Xbox e PC.