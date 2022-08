Starfield, il compositore Inon Zur: "è un gioco enorme e tratta temi coraggiosi"

Inon Zur, il compositore della colonna sonora ufficiale di Starfield, è di recente stato ospite presso il Nikhil Hogan Show, canale YouTube che è solito pubblicare video con personaggi appartenenti al mondo della musica, del cinema e dei videogiochi.

Ecco di seguito un estratto delle dichiarazioni del compositore di Starfield:

"Starfield è un gioco enorme, profondo e filosofico. Gli argomenti trattati sono in grado di avere un impatto emotivo sul giocatore. Dopo aver raggiunto i titoli di coda, l'utente sarà una persona diversa e avrà un punto di vista differente su alcuni argomenti."

"Starfield è grande almeno il doppio rispetto alla produzione più grossa di Bethesda ad oggi. Non si parla esclusivamente di dimensioni, ma anche dei temi proposti, alcuni dei quali sono molto coraggiosi. Si tratta di una componente chiave del gioco, che è più di un banale sparatutto o un semplice gioco di ruolo."

È la prima volta in cui ci si focalizza non solo sulle dimensioni del mondo di gioco e sul ventaglio di possibilità offerte al giocatore. Secondo il compositore del titolo Bethesda, i giocatori non saranno impressionati solo ed esclusivamente per il gameplay, ma anche e soprattutto per la componente narrativa e per i temi trattati, al punto da restare segnati da alcuni eventi. Insomma, si tratta di dichiarazioni molto forti che suscitano una certa curiosità nei confronti del gioco.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il robot VASCO di Starfield era presente alla Gamescom 2022. Sapevate che i modder si stanno già attrezzando con la Community Patch di Starfield, così da ovviare ai bug del lancio?