Starfield: Conan O'Brien è incontenibile nel nuovo episodio di Clueless Gamer

Il sempre irriverente Conan O'Brien torna a mettersi alla prova con i videogiochi, nonostante il presentatore e comico statunitense abbia in più di un'occasione dimostrato di non avere esattamente una spiccata propensione per il medium videoludico.

Completamente avulso dal mondo dei videogiochi, Conan ha provato questa volta a cimentarsi con il nuovo RPG Sci-Fi firmato da Bethesda, Starfield. A partire dalla creazione di un alter ego dalla mascella piuttosto pronunciata, passando per le gag esilaranti, le reazioni e i commenti sopra le righe e i prevedibili intoppi durante le fasi di gameplay, il filmato che vi abbiamo riporato in cima alla notizia saprà senza dubbio strapparvi qualche risata.

Clueless Gamer è un format ideato da Conan O'Brien, che abbiamo imparato ad apprezzare da ormai oltre dieci anni. Dopo averci deliziato nel corso degli anni con le prove di giochi come Tomb Raider (2013), Grand Theft Auto 5, The Witcher 3: Wild Hunt e tanti altri ancora, il noto comico di origini irlandesi aveva ormai da un po' di tempo interrotto la serie. Chissà che dietro il ritorno di Clueless Gamer non ci sia lo zampino di Aaron Bleyaert, che anche in questa occasione affianca Conan e lo guida a mo' di Virgilio tra i pianeti di Starfield.

Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi ai primi video confronti di Starfield con AMD FSR e Nvidia DLSS.