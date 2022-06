Starfield: confermata la presenza di un'amata feature nel kolossal sci-fi

Starfield è stato il protagonista principale dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno. L'atteso kolossal sci-fi di Bethesda Softworks in arrivo su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2023 ha avuto il compito di chiudere l'evento, mostrandosi finalmente nel dettaglio.

La trasmissione di Microsoft è stata infatti l'occasione per vedere il primo video-gameplay di Starfield, dandoci un assaggio non solo del sistema di combattimento, ma anche dell'universo di gioco, dell'editor, degli NPC e di stralci della trama, oltre a farci vedere come funziona la costruzione della nostra nave spaziale. Ma i giocatori più attenti hanno fatto un'ulteriore scoperta sui contenuti del gioco, significativa seppur magari di minore impatto rispetto alle meccaniche principali.

Starfield sarà infatti dotato di una Photo Mode: si tratta di una prima assoluta nei videogiochi single-player sviluppati direttamente da Bethesda (e non dagli studi esterni collegati alla compagnia), nonostante la feature in sé sia ormai una realtà da tempo consolidata ed amata nella maggior parte delle produzioni che la offrono. L'opzione si può notare nell'interfaccia di gioco attivando la scansione dell'ambiente circostante, assieme ad altre voci presenti nell'HUD. Per il momento non è chiaro quanto sarà profonda la Photo Mode di Starfield, ma con lo scenario che rivestirà un ruolo di primo piano all'interno della produzione, la sua presenza farà indubbiamente la gioia dei fotografi videoludici.

In precedenza Todd Howard ha confermato che lo sviluppo di Starfield è quasi completato, con il team impegnato negli ultimi ritocchi: che la nuova avventura spaziale possa davvero farcela per i primi mesi del 2023?