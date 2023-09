Starfield, basta confronti con Cyberpunk 2077: 'le false critiche sono dannose'

È arrivata la settimana del lancio di Starfield, uno dei progetti videoludici più attesi per la seconda metà dell'anno in scorso. In occasione della sua pubblicazione, non sono mancate di certo le occasioni per discutere del settore in generale, tra il doppiatore di Sam Coe che ha definito "patetica" la console war dietro Starfield e non solo.

Tuttavia, l'opinione generale dietro l'ultima grande uscita è prettamente positiva e vi sono state numerosissime parole di elogio per il lavoro di Bethesda: ad esempio, CD Projekt si è congratulata per il lancio di Starfield tramite un crossover con Cyberpunk 2077. Ebbene, proprio in relazione a quest'ultimo gioco, vi sono state diverse polemiche nel corso degli ultimi giorni.

La rete è stata invasa da diversi video di analisi e comparazione tra Starfield e Cyberpunk 2077, i quali sono stati definiti dal game designer Patrick K. Mills "dannosi" per l'intero medium. La critica è stata mossa da Mills via Twitter/X, con un post che recita quanto segue: "come sono cambiati i tempi. Questa falsa critica è dannosa per il modo in cui il pubblico interagisce con il medium e la odio, ma è molto divertente vedere dopo quante centinaia di queste sono state fatte per ridicolizzare CP2077".

Non sono mancati gli spunti di riflessione e di discussione sotto tale post: come è possibile leggere a partire dal commento di un utente, infatti, possiamo vedere come per alcuni giocatori sia stato perso il punto della situazione. "Cyberpunk non ha mai voluto offrire davvero un'esplorazione 'senza pari' di una galassia (certamente aveva dei problemi). Starfield è privo della possibilità di immersione/di nuoto mentre si esplorano i pianeti ed è estremamente discutibile". In altre parole, le criticità mosse dall'utenza sarebbero legate all'impossibilità di compiere alcune azioni - come quelle sopraelencate -, soprattutto alla luce del desiderio di voler offrire un'avventura unica nel suo genere. Cosa ne pensate voi della questione? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.