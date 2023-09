Starfield conquista la critica: tripudio di voti stellari nell'Accolade Trailer

Starfield si sta imponendo come uno dei giochi più caldi di tutto il 2023. L'esclusiva Microsoft per PC e Xbox Series X/S sta conquistando i favori di milioni di giocatori in tutto il mondo, oltre ad aver conquistato i favori della critica internazionale come ci ricorda il nuovo trailer con i voti della stampa.

Attraverso il proprio canale Youtube, Bethesda pubblica un nuovo, breve trailer di Starfield che riassume tutti i commenti più entusiastici da parte delle recensioni internazionali, che dipingono il kolossal sci-fi come "un trionfo assoluto", "un capolavoro cinematico" e "un classico istantaneo", per poi mostrarci la notevole sfilza di valutazioni dal 9 in su assegnate al già celebre Action/RPG. Pur senza magari arrivare ad un voto così alto, anche la nostra recensione di Starfield abbiamo messo in evidenza le grandi qualità dell'ultima fatica targata Bethesda, vastissima come l'universo al netto di alcune imperfezioni sparse.

Si discute comunque molto in merito alle qualità del gioco, tra chi ne sta rimanendo pienamente conquistato e chi invece si aspettava ancora di più da parte del team capitanato da Todd Howard. In tanti dunque si stanno domandando se effettivamente Starfield è un capolavoro o un flop, ma siamo davvero sicuri che sia questa la domanda giusta? Poco ma sicuro, di Starfield continueremo a sentirne parlare ancora molto spesso anche in futuro.