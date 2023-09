Starfield ha conquistato oltre dieci milioni di giocatori

Starfield continua ad animare le discussioni online (e non solo): il gioco Bethesda divide pubblico e critica tra chi sta amando Starfield e chi invece non ha gradito particolarmente il nuovo titolo degli autori di The Elder Scrolls e Fallout. Ma nonostante questo, c'è un dato innegabile.

Parliamo del numero di giocatori attivi, il publisher ha infatti annunciato che Starfield ha raggiunto e superato quota dieci milioni di giocatori in poco meno di 20 giorni, un risultato sicuramente positivo per l'esclusiva Xbox e PC.

Su Steam, Starfield è il gioco Bethesda con i voti più bassi dopo Fallout 76, ma in realtà la compagnia ha sottolineato come si tratti del più grande lancio Bethesda di sempre, superiore a quelli di The Elder Scrolls V Skyrim e Fallout 4, due tra i maggiori successi dell'azienda.

Starfield è il quinto gioco più venduto del 2023 in Europa e questo nonostante sia disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass. A livello di numeri, il gioco Bethesda si è reso indubbiamente protagonista di un lancio positivo, lo studio continuerà a lavorare per supportare il progetto con nuovi contenuti, l'obiettivo è quello di mantenere alto l'interesse della community per i prossimi anni.