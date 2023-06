Starfield Constellation Edition quanto costa, cosa contiene e quando aprono i preordini

Bethesda ha annunciato tutte le edizioni di Starfield, oltre alle versioni Standard e Premium, il gioco sarà disponibile anche nella speciale Constellation Edition, la versione più ricca in assoluto che include tantissimi gadget tra cui un orologio e una custodia a forma di valigetta.

Con il preordine di Starfield Constellation Edition riceverete i contenuti aggiuntivi digitali Laser Cutter, Deep Mining Helmet e Deep Mining Pack da riscattare al lancio del gioco.

Starfield Constellation Edition

Gioco base Starfield

Espansione Shattered Space (disponibile dopo il lancio)

Fino a cinque giorni di accesso anticipato

Pacchetto Skin Constellation

Artbook digitale e colonna sonora

Custodia Steelbook

Toppa Constellation

Credstick con codice per il download del gioco inciso a laser

Orologio Chronomark di Starfield con custodia a valigetta

Il lo store ufficiale di Bethesda riporta un prezzo di 299.99 euro per questa edizione, con il limite di un solo pezzo acquistabile per cliente. Al momento l'edizione da collezione di Starfield risulta out of stock e dunque non è possibile effettuare il preordine, ma probabilmente nelle prossime ore la situazione tornerà alla normalità e anche altri rivenditori apriranno i preordini di questa ricchissima edizione.

Acquistando le versioni Premium e Constellation si potrà giocare a Starfield prima del lancio, entrambe le edizioni garantiscono fino a cinque giorni di accesso anticipato su Xbox Series X, Xbox Series S e PC.