Starfield: Constellation Edition già in spedizione? Spuntano i primi video unboxing

Mentre gli appassionati di GDR 'bethesdiani' si preparano a esplorare le stelle di Starfield su PC e Xbox Series X|S, c'è chi afferma di aver già ricevuto la Constellation Edition e lo testimonia pubblicando in rete in primissimi video unboxing.

A giudicare da quanto sostenuto da questi utenti, perciò, le spedizioni dell'edizione per collezionisti della space opera di Bethesda sarebbero già partite con largo anticipo rispetto alla partenza della fase Early Access attesa per l'1 settembre e, di conseguenza, alla data di commercializzazione di Starfield, che ricordiamo essere prevista per il 6 settembre contestualmente all'approdo nel catalogo del Game Pass.

Senza entrare nel merito dei video unboxing dell'edizione speciale di Starfield che stanno circolando in rete (per evitare ogni genere di spoiler e non rovinarvi la sorpresa nel caso in cui foste ancora in attesa di riceverla dopo averla prenotata), sappiamo comunque che la Constellation Edition di Starfield promette di essere un vero e proprio oggetto del desiderio per i fan di avventure spaziali e di giochi di ruolo free roaming impazienti di esplorare il Campo Stellare della nuova esclusiva Microsoft.

Oltre al gioco base, nell'edizione Constellation di Starfield trovano spazio l'espansione Shattered Space (disponibile dopo il lancio), l'accesso anticipato di cinque giorni, il pacchetto skin Constellation, l'artbook digitale, la colonna sonora, la toppa Constellation, il Credstick con codice per il download del gioco inciso a laser e, soprattutto, l'orologio Chronomark di Starfield con custodia e valigetta in stile NASApunk, oltre alla custodia steelbook. Il tutto, al prezzo consigliato di 299,99 euro.