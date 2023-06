Starfield: tutti i contenuti dell'ezione Standard, Premium e Constellation

Il Direct dedicato interamente alla prossima avventura spaziale Xbox e Bethesda è giunta al termine. Le informazioni sono state numerose: tra la presentazione del pad ufficiale di Starfield e l'headset a tema con anche l'orologio e la spiegazione dettagliata delle dinamiche interne al gioco, vi è stato un grande approfondimento per Starfield.

I mondi alieni di Starfield sono stati al centro del video dell'Xbox Showcase ma, dopo una lunghissima attesa, sono sopraggiunti anche ulteriori dettagli ufficiali sui contenuti delle varie edizioni del gioco. Durante l'evento a sé stante, infatti, Bethesda ha rivelato quelli che saranno i bonus per il preorder, gli oggetti presenti nella Constellation Edition e altre novità sull'accesso anticipato.

Ma andiamo con ordine: tutti gli utenti che effettueranno il preordine del gioco che uscirà il 6 settembre 2023 su Xbox Series X/S e PC avranno accesso ai seguenti oggetti:

Recisore laser;

Casco da scavi profondi;

Zaino da scavi profondi.

Se si sarà iscritti a Game Pass quando si effettuerà l'avvio del gioco al day one, allora anche gli utenti che sottoscrivono un abbonamento al servizio di gaming on demand di Microsoft potranno accedere ai contenuti sopraelencati. Per quel che concerne la Standard Edition del gioco, sappiamo che essa includerà solo il gioco base e sarà disponibile su Xbox e PC Game Pass.

La Premium Edition Digitale di Starfield, invece, darà accesso ai seguenti contenuti:

Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata);

Fino a cinque giorni di accesso anticipato;

Pacchetto skin Constellation;

Artbook digitale e colonna sonora del titolo.

Come segnalato dalla stessa Bethesda sul suo sito ufficiale, la Premium Edition non conterrà il gioco di base. Esso dovrà quindi essere acquistato separatamente dall'edizione proposta dalla software house. Invece, per quel che concerne l'edizione fisica della Premium Edition, sappiamo che essa (a differenza della controparte digitale) darà accesso anche alla custodia Steelbook e alla toppa di Constellation. Qualora si dovesse essere già in possesso della Standard Edition e si volesse ottenere quest'ultima versione, gli utenti potranno effettuare l'upgrade alla Premium Edition.

Arriviamo, infine, ai contenuti della Constellation Edition. Essa sarà venduta solamente in formato fisico e include i seguenti contenuti:

Gioco base;

Espansione Shattered Space;

Cinque giorni di accesso anticipato;

Pacchetto Skin Constellation;

Artbook digitale e colonna sonora del gioco;

Steelbook;

Toppa di Constellation;

Credstick con codice di gioco inciso a laser;

Orologio Chronomark di Starfield con custodia.

Si conclude così la carrellata di contenuti presenti nelle diverse edizioni di Starfield. Quale comprerete voi in occasione del 6 settembre? Diteci la vostra qui sotto con un commento.