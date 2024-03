Starfield continua a evolversi: più Digipick per tutti con la Patch di Marzo in Beta

Il team di Bethesda al seguito di Todd Howard si ripromette di 'risolvere problemi' con la Patch di Marzo di Starfield: il nuovo aggiornamento della space opera entra ufficialmente in Beta testing su Steam, portando in dote numerose migliorie, ottimizzazioni e funzionalità inedite.

L'update che porta Starfield alla versione 1.10.30 espande la Modalità Fotografica per fare spazio a nuove espressioni per il viso e animazioni per il personaggio e i compagni, oltre alla possibilità di raccogliere risorse e aprire porte con lo Scanner attivato. Ma non è tutto.

Sempre grazie alla Patch di Marzo, Bethesda ha deciso di rimuovere il 'malus' rappresentato dalla perdita del Digipick con l'utilizzo del tasto 'Annulla' durante il minigioco di scassinamento: in questo modo, gli esploratori del Campo Stellare non dovranno più rinunciare ai preziosi Digipick dopo aver annullato lo scassinamento di serrature e cassette di sicurezza particolarmente ostiche.

L'aggiornamento, per un totale di oltre 400 bug fix e interventi di ottimizzazione per le prestazioni, implementa anche un sistema per impostare le rotte delle missioni attive, un'opzione per regolare la distanza della visuale quando si esplora il cosmo a bordo della propria astronave con la visuale in terza persona, un sistema per modificare la qualità del filtro anisotropico su PC e degli aggiornamenti all'interfaccia utente e al menu di pausa che dovrebbero renderne la fruizione più fluida e responsiva.

