Starfield continua a tenere incollati i giocatori: numeri positivi su Steam e Xbox

Nonostante sia passato un mese dal lancio, sembra che i giocatori non siano ancora pronti ad abbandonare l'universo creato da Todd Howard e dai suoi ragazzi di Bethesda. A dirlo sono i numeri, ancora molto positivi sia su Xbox Series X|S che su Steam.

Come fa notare Klobrille, Starfield si trova ancora al terzo posto dei videogiochi più giocati su Xbox Series X|S. Dinanzi a lui ci sono due fenomeni del calibro di Fortnite e della piattaforma Call of Duty, che accoglie tra le sue fila anche il free-to-play Call of Duty Warzone. Parte del merito del successo continuativo su Xbox va senz'altro attribuito anche alla spinta di Game Pass, che può vantare Starfield nel suo catalogo fin dal day one.

Il successo prosegue anche su Steam, dove Starfield - disponibile solo ed esclusivamente all'acquisto tradizionale - fa ancora registrare picchi giornalieri con oltre 100 mila giocatori connessi in contemporanea. Non sono molti i giochi in grado di catalizzare l'attenzione di cosi tanti utenti in maniera così continuativa. Spesso le grandi e attese produzioni single player fanno registrare picchi del genere solamente nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al lancio, ma è evidente che Starfield è fatto di un'altra pasta. Dopotutto parliamo di un gioco di Bethesda, una compagnia che ha all'attivo molteplici produzioni per giocatore singolo letteralmente immortali (qualcuno ha detto Skyrim?). E voi, state ancora giocando a Starfield?