Starfield e contrabbando, aspiranti Han Solo unitevi! Ecco come funzionerà

Nel festeggiare l'ingresso di Starfield in fase Gold, il team di Bethesda ha deciso di rispondere a molte delle domande degli appassionati, svelando diverse caratteristiche del suo nuovo gioco di ruolo sci-fi.

Abbiamo così appreso che l'universo sci-fi sarà animato da diverse meccaniche di gioco finora solo accennate dagli sviluppatori, inclusa la pratica del contrabbando. Grazie a degli appositi moduli disponibili tra le opzioni di personalizzazione dell'astronave, sarà infatti possibile nascondere a bordo merce di contrabbando. Alcuni beni, ha spiegato Bethesda, saranno etichettati come illegali in quasi tutti i sistemi stellari, mentre altri prodotti potrebbero subire trattamenti diversi a seconda dell'area dell'universo.

In entrambi i casi, i piloti di Starfield dovranno prestare attenzione all'azione delle pattuglie anticontrabbando. Queste ultime saranno equipaggiate di apposite navicelle, perennemente in orbita attorno ai sistemi civilizzati principali. Praticare il contrabbando nel GDR porterà a guadagni aggiuntivi, ma anche alla scoperta di oggetti con background piuttosto peculiari. Su questi ultimi, però, Bethesda non vuole per ora offrire indizi!



Agli aspiranti Han Solo ricordiamo la necessità di valutare con attenzione pro e contro: proprio come in The Elder Scrolls V: Skyrim, anche in Starfield si potrà essere arrestati, con conseguente tour delle prigioni futuristiche immaginate dagli autori di casa Bethesda!