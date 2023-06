Starfield e il contributo di ID Software: interessanti retroscena da Todd Howard

Nelle settimane che hanno preceduto lo Starfield Direct e le sue tante novità di gameplay, in rete si è discusso a lungo del possibile apporto creativo offerto da ID Software per migliorare il combat system del GDR spaziale di Bethesda. A tal proposito è intervenuto Todd Howard per fare un po' di chiarezza.

Il Game Director di Bethesda Game Studios è intervenuto ai microfoni di IGN.com per fornire delle importanti precisazioni e un paio di interessanti retroscena sulla collaborazione tra il suo team e gli autori di DOOM.

"Beh, fanno parte della nostra famiglia e sono un grande fan del loro lavoro e ovviamente di DOOM", esordisce Todd Howard prima di sottolineare come "sono i migliori in assoluto, DOOM Eternal è uno dei miei giochi preferiti. Con Fallout 4 ci offrirono alcuni suggerimenti su come gestire il combat system, mentre con Starfield abbiamo deciso di rifare noi stessi il sistema di combattimento e ne sono entusiasta. I ragazzi di ID Software, questa volta, ci hanno aiutati molto di più dal punto di vista grafico".

Howard rivela infatti che il suo team guardava con interesse al lavoro svolto da ID Software nella realizzazione di specifici aspetti della grafica del motore ID Tech: "Penso ad esempio al motion blur, ci hanno aiutati a ricostruire questo e altri aspetti dell'ID Tech su Creation Engine 2 (il motore grafico di Starfield, ndr), in questo modo il gioco sembra molto più fluido".

L'esponente di Bethesda svela inoltre di aver potuto ammirare in anteprima il prossimo grande videogioco di ID Software dopo DOOM Eternal e, così facendo, spiega di esserne rimasto estremamente colpito: "Sono un loro fan sfegatato. Quindi sì, questa collaborazione mi ha permesso di dare una rapida occhiata a ciò che stanno creando e... d'accordo, non è questa l'occasione per parlarne, ma è solo che...".