Starfield: Controller e Cuffie Wireless in Edizione Limitata disponibili

Con ancora negli occhi le spettacolari scene del nuovo video di Starfield, Microsoft ci riporta idealmente tra le stelle del nuovo GDR spaziale di Bethesda per informarci che, a partire da oggi lunedì 12 giugno, sono ufficialmente disponibili il Controller e le Cuffie Wireless in Edizione Limitata di Starfield.

Il design dei due accessori a tema Starfield è ispirato alle navicelle spaziali della nuova esperienza ruolistica ideata dagli autori di Skyrim e Fallout 4, dando così modo agli appassionati di emulare le gesta compiute dal proprio alter-ego impegnato a esplorare i mondi alieni del nuovo GDR sci-fi diretto da Todd Howard.

Le Cuffie Wireless Xbox - Starfield Limited Edition (124,99€) offrono una qualità audio e di chat eccellente, con un archetto a strisce rosse e bianche Constellation e toni audio personalizzati. I grandi padiglioni ultra-morbidi garantiscono un'esperienza confortevole e sono dotati di comodi selettori posizionati sull'orecchio per tutte le esigenze di esplorazione.

Il Controller Wireless Xbox - Starfield Limited Edition (74,99€) è dotato di grilletti trasparenti che mostrano i motori rumble color bronzo, impugnature laterali e posteriori complete progettate per somigliare ai pannelli di un'astronave e un elegante marchio colorato ispirato a Constellation che si trova intorno al pulsante Xbox. Con un'autonomia della batteria fino a 40 ore, gli esploratori avranno carburante a sufficienza per il loro viaggio nelle profondità dello spazio.

Le Cuffie Wireless Xbox e il Controller Xbox in Edizione Limitata di Starfield sono perciò disponibili da oggi 12 giugno presso il Microsoft Store e i rivenditori aderenti all'iniziativa. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sullo Starfield Direct, il riassunto con tutti gli annunci e le novità presentate da Bethesda in vista del lancio della nuova esclusiva verdecrociata, previsto per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e dal day one su Game Pass.