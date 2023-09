Starfield ha convinto un giocatore a smettere di bere e tornare sobrio

I videogiochi sono in grado di divertire, emozionare, insegnare e, a quanto pare, anche innescare un importante cambiamento nelle abitudini di vita di una persona - ovviamente in positivo. A dimostrarlo c'è la storia di Lexb777, un utente di Reddit che ha descritto Starfield come la ragione per la quale ha deciso di smettere di bere.

Nella giornata di ieri, che ha visto il lancio di Starfield in Accesso Anticipato per tutti coloro che hanno prenotato le edizioni più prestigiose, l'utente LxbB777 ha condiviso la sua storia su Reddit spiegando che il desiderio di godersi appieno Starfield l'ha spinto a mettere da parte l'alcol e tornare sobrio.

"Starfield è il motivo per il quale ho scelto di diventare sobrio, e oggi sono 31 giorni senza un drink. Lo scorso 23 luglio, mentre ero ubriaco come sempre, mi sono reso conto che, se non avessi smesso di bere un litro di gin al giorno, sarei stato troppo ubriaco o troppo in astinenza per potermi godere Starfield. So che i videogiochi sono un motivo stupido per decidere di diventare sobri, ma prendere questa decisione per Starfield è ciò che mi ha permesso di uscire da questo ciclo e aiutato a vedere tutte le ragioni più importanti per le quali ho bisogno di cambiare... che sono tante.

Auguriamo a LexB777 tutto il meglio, affinché possa proseguire su questa strada anche dopo aver concluso il suo viaggio tra le stelle in Starfield, e aggiungiamo che a nostro modo di vedere i videogiochi non rappresentano un "motivo stupido", specialmente se sono in grado di innescare un cambiamento così importante.

"Proprio ora, sto accendendo PC, TV e speaker, snack pronti, caffè fatto, e ho realizzato che sto per giocare Starfield esattamente come speravo quando ho preso la decisione di diventare sobrio cinque settimane e messo fa", ha poi concluso LexB777. "Sono sveglio, energico, non stressato e sono fiducioso per il futuro per la prima volta dopo cinque anni".

La sua storia ha toccato il cuore di migliaia di videogiocatori. Il suo post ha già collezionato 7 mila upvote, oltre a centinaia e centinaia di messaggi di vicinanza e apprezzamento, i quali siamo sicuri continueranno ad aumentare nelle prossime ore.