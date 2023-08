Starfield: cosa cambia con la day one patch e quali bug vengono risolti?

Nella notte Bethesda ha pubblicato la day one patch di Starfield, l'aggiornamento di lancio pesa circa 15GB ed è già disponibile per il download su PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Ma quali sono le novità di questa patch e cosa cambia?

L'aggiornamento 1.7.23 risolve una serie di bug e aggiunge la tastiera virtuale per coloro che giocano su Steam Deck. Le migliorie sono tante, in particolare legate a performance e stabilità: viene corretto un bug legato al Quick Resume su Xbox Series X/S, risolto un raro problema che poteva causare il crash del gioco durante i titoli di coda.

Si parla anche di correzione di bug legati alla visualizzazione, ad esempio viene risolto un problema che poteva causare disagi con le animazioni facciali, inoltre è stata migliorata la qualità visiva degli oggetti in lontananza quando si raggiunge un pianeta, viene segnalata anche la risoluzione di un problema che poteva causare un downgrade delle texture su Xbox Series S.

Migliorie anche lato gameplay, con correzione di bug un bug che faceva "volare in aria" i propri compagni e di un problema tecnico che impediva di allineare i pezzi della nava in maniera corretta. Infine vengono risolti bug legati ad alcune quest che potevano causare problemi durante lo svolgimento delle missioni in oggetto.

Quanto riportato non è stato confermato da Bethesda e le informazioni provengono da una fonte di Insider Gaming. Starfield esce il 6 settembre su PC e Xbox Series X/S, giocabile dal primo settembre in accesso anticipato preordinando la Premium Edition. La recensione di Starfield arriva il 31 agosto alle 18:00, poche ore prima del lancio della versione early access.