Starfield, un countdown lancia un sandwich ogni 5 minuti: ha un senso, fidatevi!

Aspettare l'uscita di un gioco come Starfield può diventare una tortura, dunque qualcuno ha provato ad ingannare l'attesa realizzando un conto alla rovescia molto particolare, il quale lancia un sandwich ogni cinque minuti. Folle? Sicuramente, ma ha anche un senso che affonda le radici in uno dei meme più popolari della community.

Raggiungibile a questo indirizzo, lo Starfield Sandwich Countdown conta il tempo che ci separa da qui l'inizio dell'Accesso Anticipato di Starfield, fissato (in Europa) per le ore 02:00 del primo settembre, facendo cadere un sandwich su un tavolo all'interno di un'astronave ogni cinque minuti. Per realizzarlo, l'autore - uno streamer noto come Blurbs - si è avvalso dell'ausilio di Unity e dell'aiuto dell'artista Anik Deysigns.

Se vi state chiedendo qual è il senso di questo conto alla rovescia, è molto semplice. È basato su un aneddoto risalente allo Starfield Direct dello scorso giugno, quando la produttrice Jamie Malloray ha rivelato che in Starfield le piace rubare dei sandwich e ammucchiarli su un tavolo della sua nave spaziale. Una confessione alquanto singolare che si è istantaneamente trasformata in uno dei meme preferiti della della comunità di Starfield.

Lo Starfield Sandwich Countdown ha anche ottenuto l'approvazione di Xbox e Aaron Greenberg, come potete vedere nei tweet allegati in calce, dunque d'ora in avanti siamo autorizzati a misurare il tempo in sandwich. Problema di matematica: "Quanti sandwich mancano all'uscita di Starfield in Accesso Anticipato?". A voi lo svolgimento. Un piccolo aiuto? Un'ora corrisponde a 12 sandwich.