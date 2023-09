Starfield: il Covid-19 ha notevolmente rallentato lo sviluppo, confessa Todd Howard

Starfield è finalmente disponibile su PC e Xbox Series X/S, e sta già raccogliendo importanti successi: ad esempio Starfield ha già superato i 6 milioni di giocatori segnando il miglior lancio nella storia di Bethesda. Una grande soddisfazione per gli autori, soprattutto dopo tutte le difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19.

Nel corso di un'intervista con il Washington Post, il director Todd Howard ha rivelato che il Covid-19 così come l'inevitabile smart working che ne è conseguito hanno avuto un fortissimo impatto sui lavori per il gioco, rendendo così la sua produzione "molto, molto lenta". A causa del lavoro da remoto i ragazzi di Bethesda hanno avuto problemi a gestire non solo lo sviluppo, ma anche le tecnologie utilizzate per realizzare Starfield.

I ritardi accumulati e la lentezza generale dello sviluppo a causa della pandemia hanno così avuto importanti conseguenze sul rinvio del gioco: in origine, infatti, Starfield sarebbe dovuto uscire l'11 novembre 2022, ma il team aveva fissato questa data con la consapevolezza di avere tuttavia ancora molto lavoro da svolgere e diversi problemi da risolvere. "Intanto che andavamo avanti, ci rendevamo conto di essere ancora lontano dal nostro obiettivo di una certa percentuale, e tale percentuale in rapporto alla portata di questo gioco significava che eravamo indietro di un sacco di tempo", ha riconosciuto Howard spiegando che la decisione di rinviare Starfield di quasi un anno è stata "la scelta giusta da prendere così da avere il tempo di cui avevamo bisogno".

L'uomo immagine di Bethesda ha inoltre rivelato che diversi contenuti originariamente pianificati per il gioco completo sono stati scartati, almeno "un centinaio di piani": tra questi anche la possibilità di includere lo scenario post-nucleare della Washington D.C. di Fallout 3, un'ipotesi di cui "abbiamo parlato" all'interno del team, confessa Howard.

Tutto questo però appartiene ormai al passato, con il presente che ci dice che il kolossal sci-fi di Bethesda sta rispettando le aspettative della vigilia: addirittura Starfield ha debuttato al primo posto tra le vendite retail UK, un risultato notevole se si pensa che il gioco è disponibile dal day one su Xbox Game Pass ed è stato pubblicato su piattaforme come PC e Xbox Series X/S fortemente orientate verso il mercato digitale.