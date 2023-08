Starfield: quanti credi e religioni ci sono nel gioco Bethesda?

Nella sconfinata galassia di Starfield ci sarà spazio non solo per combattimenti, esplorazione e sorprese, ma anche per la religione con la presenza di una moltitudine di credi differenti, come confermato da Bethesda in persona.

Sappiamo già nello specifico quanti credi e religioni ci sono in Starfield? Oltre a tutti quelli esistenti nel mondo reale, come confermato anche nel nostro speciale su Starfield, trovano spazio tre realtà sacre completamente inedite, pensate dagli sviluppatori per arricchire ulteriormente l'universo dell'ambizioso Action/RPG sci-fi. Ve le elenchiamo di seguito:

Sanctum Universum - I seguaci di questa credenza religiosa sono sicuri dell'esistenza di Dio e che si nasconda da qualche parte nello spazio. Ritengono quindi che i viaggi interstellari siano il modo migliore per avvicinarsi a lui.

House Va'ruun - Devoti al Grande Serpente, il gruppo religioso nasce dopo che il passeggero di un viaggio intergalattico ha avuto un incontro ravvicinato con l'entità celeste, interagendovi. Terminato il viaggio, il passeggero diventa un vero e proprio profeta del credo del Grande Serpente, mirando a diffonderne gli insegnamenti prima che l'essere divino avvolga tutto l'universo tra le sue spire.

