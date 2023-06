Starfield farà crescere Xbox: Phil Spencer fiducioso sull'opera di Bethesda

Starfield si prospetta come uno dei giochi più grandi ed importanti finora pubblicati nell'attuale generazione di console iniziata a fine 2020, soprattutto lato Xbox. Data la portata della produzione Bethesda le aspettative sono molto elevate anche a livello commerciale, ma Phil Spencer è molto fiducioso sul suo successo.

Nel corso di un'intervista con Giant Bomb, Spencer non solo si dice sicuro che Starfield genererà profitti, ma l'impatto dell'opera targata Bethesda sarà tale che porterà anche ad una crescita dell'ecosistema Xbox in generale, andando anche a beneficio del numero di abbonati a Xbox e PC Game Pass.

"Genereremo sicuramente dei profitti con Starfield, questo è il nostro piano. Faremo crescere il Game Pass e Xbox diverrà una piattaforma migliore sia su console che su PC. Vogliamo espandere la portata della nostra piattaforma, e con giochi molto importanti come Starfield saranno dei catalizzatori fondamentali per la crescita del Game Pass su più piattaforme differenti", dichiara il numero uno di Xbox, sicuro che l'atteso kolossal sci-fi spingerà ancora di più il marchio Xbox anche sui sistemi di cloud gaming grazie ad xCloud.

In generale si punta fortissimo sul progetto: tutti i tester di Microsoft sono al lavoro su Starfield per scovare ogni tipo di bug, mentre il director Todd Howard ha confermato che anche id Software ha contribuito allo sviluppo di Starfield. Appuntamento dunque al prossimo 6 settembre per scoprire quale e quanto sarà grande l'impatto della nuova produzione Bethesda.