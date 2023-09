Starfield, una cucina 'spaziale': streamer ricrea un intero menù Chunks di piatti cubici

L'ossessione di Todd Howard e degli sviluppatori di Starfield per il cibo contagia anche 'Kat of Whimsy': la personalità social ha deciso di trarre spunto proprio dalle insolite pietanze a cubetti della space opera di Bethesda per realizzare un intero menù a base di piatti Chunks.

La streamer con la passione per la cucina ha così raccolto il guanto di sfida lanciatogli idealmente dai designer di Bethesda Game Studios per dare vita a un vero e proprio menù di Chunks 'reali': non ci credete? Date un'occhiata al video che trovate in calce alla notizia!

Prendendo spunto dai tantissimi cibi e piatti pronti di Chunks ideati da Bethesda per la fittizia azienda alimentare 'multiplanetaria' conosciuta da tutti gli esploratori dei Sistemi Colonizzati, 'Kat of Whimsy' ha composto un menù davvero variegato e, a dir il vero, molto invitante.

Scorrendo le scene della clip condivisa dalla streamer, possiamo osservare nel dettaglio le versioni realistiche dei piatti Chunks al gusto di patata al cartoccio, uovo in camicia, pollo al vapore, manzo alla mongola, hamburger, scaloppina al formaggio, torta di zucca, cheesecake ai frutti rossi e torta di cioccolato. Per non farsi mancare proprio nulla, la streamer di Twitch ha inserito nel suo vassoio di cucina futuristica anche una 'salsa segreta' e due cubetti di vino e bibita in gelatina.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Starfield, un GDR vastissimo come l'universo ma imperfetto.