Starfield e la cura per i dettagli: il video gameplay svela una funzione delle armi

Oltre all'inaspettato easter egg del gameplay reveal di Starfield, dall'ultimo video confezionato da Bethesda emerge anche un altro, importante dettaglio che Todd Howard e compagni hanno deciso di "nascondere in bella vista" ai giocatori, ossia una funzione delle armi che farà felici i fan dei titoli dall'HUD ridotto.

Come notato dai giornalisti di PCGamesN e dai tanti appassionati che stanno studiando con attenzione ogni singolo frame del nuovo video di Starfield per carpirne fino all'ultima informazione, c'è un aspetto che è passato inosservato agli spettatori dell'Xbox & Bethesda Showcase: tutte le armi di Starfield possiedono un indicatore delle munizioni.

Ogni pistola, fucile o mitragliatrice impugnata dal protagonista, infatti, presenta un indicatore delle munizioni, una caratteristica che Bethesda Softworks ha mutuato da Arkane e dal lavoro svolto sul reboot di Prey. Scorrendo le scene del gameplay reveal, oltretutto, ci si accorge che tutte le armi di Starfield vantano un indicatore "visuale" delle munizioni completamente sganciato dall'HUD.

Con il fucile a canne mozze, ad esempio, lo sparo di una delle due cartucce fa scattare una tacca posta sulla parte superiore della canna. Questa cura per i dettagli, davvero insolita per un GDR open world non incentrato sulla componente sparatutto, si riflette anche nelle altre tipologie di arsenale equipaggiabile dal nostro alter-ego: basti citare in tal senso le armi laser (con l'indicatore che visualizza una stima approssimativa dell'energia e della carica residua) o i fucili d'assalto che, per quanto ipertecnologici, utilizzeranno un munizionamento tradizionale (in questo caso, il pannello LED dell'arma fornisce le informazioni sull'esatto quantitativo di pallottole a disposizione).

Per un ulteriore approfondimento sulla visione ludica, creativa e squisitamente tecnologica portata avanti da Bethesda con il suo nuovo kolossal sci-fi, vi rimandiamo al nostro speciale su Starfield e il gameplay tra le stelle dell'esclusiva Microsoft in arrivo nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.