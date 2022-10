Starfield: data di lancio e DLC svelati a breve? Qualcosa si muove su SteamDB

L'annuncio della data di lancio di The Witcher 3 next-gen parrebbe essere imminente, ma lo stesso dicasi per Starfield, il nuovo kolossal Sci-Fi di Bethesda in arrivo su PC Windows e in esclusiva su console Xbox Series X|S.

Sebbene Bethesda non abbia fornito alcun aggiornamento in merito alla pubblicazione di Starfield sin dall'annuncio del rinvio, gli utenti non si sono lasciati sfuggire gli ultimi movimenti registrati nella pagina SteamDB del gioco. Qui è apparsa la nuova data di lancio: 29 dicembre 2023 (non visibile sulla pagina pubblica di Steam), con tutta probabilità un placeholder che però suggerisce che una data definitiva potrebbe essere stata comunicata internamente e sia in attesa di essere annunciata al pubblico.

Qualche giorno fa, Bethesda ha aggiornato la pagina Steam di Starfield aggiungendo un nuovo pacchetto aggiuntivo di cui non conosciamo ancora i contenuti, e che potrebbe essere legato a futuri DLC, Season Pass o edizioni speciali. La pagina Steam di Starfield si è inoltre aggiornata con un nuovo banner che lo mette in risalto come titolo Xbox Game Studios, altro indizio che spinge i giocatori a credere che i pre-order verranno presto resi disponibili. Al momento non possiamo fare altro che attendere speranzosi un aggiornamento ufficiale da parte di Bethesda.

Un ex sviluppatore della compagnia ha affermato che Starfield includerà metropoli, insiediamenti e scenari alieni.