Starfield: la data dello showcase verrà annunciata questa settimana?

Il leaker Odahfield (tra i primi a svelare ufficialmente l'esistenza di Starfield prima del reveal ufficiale) fa sapere che presto potrebbero arrivare novità su Starfield, si parla di annunci imminenti e la prima cosa che viene in mente è ovviamente la data del tanto atteso showcase dedicato al gioco di Bethesda.

La fonte parla di "novità in arrivo oggi o questa settimana" riferendosi alla possibile data dello showcase che mostrerà il gameplay di Starfield e svelerà la data di lancio del gioco, ancora avvolta nel mistero. Non sappiamo quanto il Tweet di Odahfield sia attendibile ma idealmente possiamo aspettarci novità nel corso della giornata di oggi, dal momento che il venerdì è un giorno piuttosto inusuale per questo tipo di comunicazioni.

Con lo State of Play di Sony alle porte (in programma questa sera alle 22:00 ora italiana), Microsoft potrebbe effettivamente annunciare lo showcase di Starfield per catalizzare l'attenzione. Secondo alcuni rumor, Starfield esce il 29 giugno mentre altre fonti parlano del 30 giugno, sembra però che Bethesda e Xbox vogliano lanciare il gioco in piena estate e non in autunno, al contrario di quanto si ipotizzava in un primo momento.

Secondo Jez Corde, Starfield è già giocabile dall'inizio alla fine e dunque non mancherebbe molto al debutto del gioco su PC e Xbox Series X/S.