Starfield: i dataminer hanno trovato nuove animazioni di decollo e atterraggio

Mentre Bethesda ha annunciato che tra i suoi piani per il 2024 vi è anche quello di pubblicare un nuovo aggiornamento di Starfield ogni sei settimane, i giocatori hanno scoperto un dettaglio molto interessante tra i file del gioco ad ambientazione spaziale.

Più nello specifico, i dataminer di Starfield hanno scovato nel gioco un'animazione alternativa per la fase di decollo e quella di atterraggio. Dopo aver estrapolato queste animazioni dal titolo, gli utenti sono anche riusciti a renderle funzionanti e hanno registrato un filmato per mostrare agli appassionati come sarebbe utilizzare la navicella con queste versioni alternative delle animazioni.

Una delle critiche mosse più spesso al gioco è proprio lo stacco netto che si ha, ad esempio, in fase di decollo: grazie alle animazioni scoperte dai dataminer, però, queste fasi del gioco appaiono molto più fluide e potrebbero rendere tali momenti del gioco più coinvolgenti.

In attesa di scoprire se queste nuove animazioni verranno introdotte con uno dei primi aggiornamenti del prossimo anno, vi ricordiamo che Starfield è stato giocato da oltre 13 milioni di utenti e, a sorprendere, è anche la media di tempo trascorsa da ogni utente nell'universo creato da Bethesda.

Sapevate che Starfield è uno dei 15 giochi più coperti dalla stampa nel 2023?