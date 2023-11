Starfield: David Harbour spende parole di entusiasmo per la space opera di Bethesda

In occasione del BoxLunch Holiday Gala, David Harbour, noto attore statunitense conosciuto per successi legati a film come I segreti di Brokeback Mountain e la serie televisiva Netflix di Stranger Things, ha speso parole di elogio per Starfield.

"Starfield? L'ho amato!", esordisce nella sua risposta all'intervistatore. "È stato un gioco molto discusso, ma i giochi di Bethesda hanno qualcosa che li rende così ricchi, con quel mondo..."

Dopo essersi soffermato su questi aspetti, l'attore parla della propria esperienza in game: "Sto facendo salire di livello il mio personaggio e sto usando tutti i trucchetti per ottenere soldi infiniti e rubare le cose". E di cose da fare la community continua a scoprirne, come il più recente trucco per imprigionare i nemici in Starfield.

Quando la testata americana gli domanda se il personaggio è stato creato a sua immagine e somiglianza, David Harbour risponde con ironia: "No, Dio, no. Il mio personaggio è estremamente giovane ed estremamente bello".

L'attore americano non è nuovo al mondo videoludico, considerando la conferma della sua inclusione nel cast del film di Gran Turismo. Non soltanto: farà coppia con Jodie Cormer nel remake di Alone in the Dark, nel quale ricoprirà il ruolo di Edward Carnby. Nel frattempo, possiamo immaginarcelo alle prese con la space opera di Bethesda, mentre sonda i numerosi pianeti ed esplora le profondità dello spazio.