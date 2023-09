Starfield debutta senza DLSS, ma ci pensa la community: ecco la Mod

Partner ufficiale di AMD, al momento del lancio Starfield non supporterà la tecnologia DLSS di Nvidia, in favore di una esclusiva implementazione delle feature proposte da FSR.

Una circostanza che ha deluso parte dell'utenza PC desiderosa di cimentarsi con i viaggi spaziali di Starfield e che ha rapidamente messo in moto i Modder. A poche ore dal debutto dell'Accesso Anticipato del GDR, sono infatti già disponibili le prime Mod volte a introdurre nel titolo il supporto al DLSS di Nvidia.

Tra queste ultime, al momento sembra essersi guadagnata l'attenzione del pubblico soprattutto la Mod Starfield Upscaler. Pubblicata sul noto portale Nexus Mods, quest'ultima sostituisce il supporto a FSR di AMD con il DLSS proposto da Nvidia o con tecnologia XeSS. Al momento, la Mod consente l'attivazione della versione 2.0 del DLSS, mentre non vi è ancora la possibilità di abilitare la versione 3.0 della tecnologia. Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina dedicata alla Mod Starfield Upscaler:

Nel frattempo, il lancio dell' Accesso Anticipato di Starfield ha già radunato oltre 230.000 giocatori , che si sono avventurati in contemporanea nello spazio profondo tramite i server di Steam. Il titolo diverrà disponibile per tutti gli utenti PC e Xbox Series X|S a partire da mercoledì 6 settembre, con esordio al day one su Xbox Game Pass.