Starfield debutta al numero uno in UK e spacca tutto su Steam con oltre 300.000 giocatori

Chris Dring di GamesIndustry.biz riporta che Starfield ha debuttato al numero uno della classifica inglese, un dato interessante poiché la UK Charts tiene conto solamente delle copie vendute in formati fisico... niente male dunque per un gioco disponibile anche su Game Pass dal day one.

Starfield non è il più grande lancio del 2023 sul mercato fisico in Gran Bretagna, questo primato spetta (in ordine) a Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI e Dead Island 2, tuttavia i risultati sul mercato retail sono simili a quelli di Diablo 4 nel Regno Unito.

Diablo 4 è una "grande hit digitale" sottolinea Chris Dring, il risultato di Starfield dunque è sicuramente positivo considerando che il gioco è disponibile solamente su due piattaforme fortemente orientate al digitale (PC e Xbox) mentre D4 è uscito anche su PS4 e PS5, due console dove i giochi fisici vendono ancora bene.

Starfield, lo ricordiamo, è disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal lancio, in questo senso il risultato è ancora più interessante in quanto smentisce la teoria che vorrebbe le vendite dei giochi fortemente ridotte se questi sono presenti sui servizi in abbonamento.

Da segnalare anche gli ottimi risultati raggiunti nel weekend su Steam: secondo SteamDB, Starfield ha raggiunto e superato quota 313.000 giocatori connessi nello stesso momento nel fine settimana, numeri che rendono il gioco Bethesda il quarto titolo attualmente più popolare sulla piattaforma Valve.