Starfield debutta al primo posto in UK: la Top 10 tra magia e volanti

Con Xbox Cloud Gaming monopolizzato da Starfield, la nuova IP di casa Bethesda va incontro a una prima serie di traguardi, con un esordio in prima posizione nelle classifiche di vendita della Gran Bretagna.

I dati relativi all'ultima settimana videoludica incoronano infatti Starfield come gioco più venduto nel mercato retail. Al secondo posto, trova invece spazio a sorpresa Hogwarts Legacy, complici forse i tradizionali festeggiamenti a tema Hogwarts previsti a King's Cross per il 1 settembre di ogni anno. Medaglia di bronzo invece per l'inarrestabile Mario Kart 8: Deluxe, che nonostante gli anni sulle spalle non vede diminuire il proprio successo su Nintendo Switch.



Di seguito, vi riportiamo la classifica integrale.

Top 10 settimanale - giochi più venduti in UK

Starfield Hogwarts Legacy Mario Kart 8: Deluxe LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Mortal Kombat 11 Ultimate The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NBA 2K24 Grand Theft Auto V Fae Farm Minecraft - versione Nintendo Switch

Pur fuori dal podio, debuttano in classifica anche NBA 2K24 e Fae Farm. Il simulatore cestistico e la magica avventura agricola esordiscono infatti rispettivamente al settimo e al nono posto della Top 10 britannica. Per quanto riguarda il fatato life simulator ambientato sull'isola di Azoria, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Fae Farm.



I dati riportati, lo ricordiamo, sono relativi al solo mercato retail della Gran Bretagna: circostanza che spiega l'assenza di titoli only digital, come Baldur's Gate III, dalla classifica.