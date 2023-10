Starfield delude EDGE e si ferma alla sufficienza, bene Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

EDGE arriva al suo numero 390 e, come di consueto, è accompagnato da una lunga sfilza di recensioni basate sui giochi AAA e Indie più discussi del momento. E come protagonista principale non poteva che esserci Starfield, sebbene l'opera Bethesda non abbia impressionato più di tanto la nota testata britannica.

Il kolossal sci-fi per PC e Xbox Series X/S non va oltre il 6 di valutazione: EDGE sostiene che, pur non trattandosi di un brutto titolo, è comunque "un gioco dolorosamente privo di ambizioni". Starfield a parte, va molto meglio invece per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, che si porta a casa un pregevole 8, mentre altre produzioni di punta dello scorso settembre quali Mortal Kombat 1 e Lies of P raggiungono un dignitoso 7. Di seguito ecco tutte le recensioni nell'ultimo numero di EDGE:

Starfield - 6

Cocoon - 9

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - 8

Lies of P - 7

The Crew Motorfest - 6

Mortal Kombat 1 - 7

Chants of Sennar - 9

Gunbrella - 7

Sea of Stars - 7

Mediterranea Inferno - 8

Eternights - 5

Finity - 8

Sono Cocoon e Chants of Sennar a ricevere le valutazioni più alte dai redattori della rivista UK, premiati entrambi con un eccellente 9. La nostra recensione di Cocoon vi spiega perché si tratta di una grande produzione da non perdere