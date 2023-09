Starfield delude su Steam: è il gioco Bethesda con i voti più bassi dopo Fallout 76

Pare che Starfield stia dividendo persino l'utenza Steam che, ad oggi, sembra non aver apprezzato l'ultima fatica di Bethesda allo stesso modo delle altri grandi produzioni della software house.

Basta fare un giretto tra le pagine Steam dei titoli Bethesda per notare come Starfield non sia tra i giochi con i voti più alti, anzi. Mentre vi stiamo scrivendo, infatti, il gioco ambientato nello spazio è il penultimo gioco dello studio acquisito da Microsoft con la percentuale più bassa di voti positivi e l'unico che riesce a fare di peggio è Fallout 76.

Ecco i principali giochi Bethesda su Steam con i dettagli sulle recensioni:

The Elder Scrolls III Morrowind Game of the Year Edition: 95% di voti positivi su un totale di 22.684 recensioni

The Elder Scrolls IV Oblivion Game of the Year Edition: 95% di voti positivi su un totale di 42.343 recensioni

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition: 94% di voti positivi su un totale di 266.123 recensioni

Fallout 4: 83% di voti positivi su un totale di 318.019 recensioni

Fallout 3: 79% di voti positivi su un totale di 18.480 recensioni

Starfield: 76% di voti positivi su un totale di 79.373 recensioni

Fallout 76: 75% di voti positivi su un totale di 89.476 recensioni

Fra le critiche più frequenti delle votazioni negative troviamo i problemi di ottimizzazione per le GPU Nvidia, la presenza di numerose schermate di caricamento e lo scarso numero di attività disponibili sui vari pianeti. Occorre sottolineare che, pur essendo un risultato meno entusiasmante rispetto agli altri prodotti citati, il 76% ottenuto da Starfield non è assolutamente male se confrontato alla media dei voti su Steam. Non possiamo escludere, inoltre, che in futuro possano arrivare ulteriori recensioni che andranno a contribuire ad un aumento della percentuale, permettendo al gioco di posizionarsi più in alto nella classifica.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo update Nvidia migliora le prestazioni di Starfield con alcune schede video.