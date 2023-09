Starfield ha una demo gratis su PC e Xbox Series X?

Starfield è disponibile dal 6 settembre su PC e Xbox Series X/S (dal primo settembre in accesso anticipato per chi ha prenotato la Premium Edition) e sin dal day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass: ma esiste una demo di Starfield per provare il gioco prima di comprarlo?

Purtroppo la risposta è no, non esiste una demo giocabile di Starfield su nessuna piattaforma: non c'è una demo su Steam o Microsoft Store e nemmeno su Xbox Store, al momento Bethesda non ha previsto una versione dimostrativa del suo nuovo gioco ma chissà che una demo di Starfield gratis non possa uscire nel prossimo futuro, magari a qualche mese di distanza dal lancio del gioco.

Sono in molti a sperare che Bethesda e Microsoft possano pubblicare una versione ridotta di Starfield da scaricare gratis, magari una demo con le prime ore dell'avventura, così da permettere a tutti di provare il nuovo gioco degli autori di Fallout e The Elder Scrolls.

Al momento, ribadiamo, tutto tace e non sembrano esserci piani per una versione di prova di Starfield, in ogni caso vi ricordiamo che il gioco è disponibile nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass, dunque se siete abbonati potete avviare Starfield su Game Pass da qualsiasi dispositivo, anche via Cloud su Smart TV, smartphone e tablet se avete un profilo Xbox Game Pass Ultimate (1 mese a 12.99 euro su Amazon).