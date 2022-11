Starfield descritto da Matt Booty: non sarà una semplice reskin di Skyrim nello spazio

Alle parole di Matt Booty sull'interattività estrema e la grafica da urlo di State of Decay 3 su Unreal Engine 5 fanno seguito le dichiarazioni, condivise sempre dal boss degli Xbox Game Studios, sul lavoro che sta portando avanti Bethesda Softworks sul kolossal sci-fi Starfield.

Nella cornice mediatica del podcast Frends Per Second, il dirigente Microsoft a capo degli Xbox Game Studios apre una piccola finestra sull'universo ruolistico di Starfield per lodare gli sforzi profusi da Todd Howard e compagni nel finalizzare lo sviluppo di un videogioco che, pur rimanendo nel solco tracciato dalle esperienze GDR di Bethesda, offrirà un gameplay e dei contenuti all'insegna dell'originalità.

Booty spiega infatti di essere "estremamente fiducioso del fatto che non staranno fermi su ciò che hanno creato in passato. L'approccio che stanno adottando non è quello di chi vuole creare una reskin di Skyrim nello spazio, Starfield introduce un sacco di elementi inediti e tantissime cose originali. Mi sento davvero fortunato ad essere coinvolto nello sviluppo di questo gioco e adoro ricevere tutti gli aggiornamenti e i rapporti da quel team, mi diverte un mondo guardarli operare mentre rifiniscono il titolo".

Sempre nel corso dell'ultimo intervento di Booty ai microfoni di Friends Per Second, il massimo referente delle sussidiarie Xbox ha confermato che Redfall uscirà prima di Starfield.