Starfield: nuovi dettagli da Bethesda su astronavi leggendarie e relitti

Dopo aver esaltato gli spettatori dell'Xbox Games Showcase di giugno con le primissime scene degli abbordaggi delle astronavi di Starfield, il senior level designer Zachary Wilson condivide delle interessanti informazioni sulle astronavi leggendarie e sui relitti del prossimo, attesissimo GDR sci-fi di Bethesda.

L'esponente di Bethesda Game Studios si affaccia sulle pagine del sito ufficiale della sussidiaria di ZeniMax e Microsoft per ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera, discutere delle sue passioni e, soprattutto, illustrare il lavoro svolto nel plasmare il gameplay, la storia e i contenuti di Starfield.

Dopo aver raccontato un aneddoto sui 'dialoghi spassosissimi' che caratterizzeranno alcune delle missioni secondarie e delle attività free roaming della space opera (sul quale preferiamo sorvolare per non mostrare il fianco agli spoiler), Wilson entra nel merito delle fasi di combattimento a bordo delle astronavi per spiegare come "ci saranno degli incontri con navi leggendarie, enormi velivoli nemici di livello molto alto che, all'inizio del gioco, surclasseranno qualsiasi vascello pilotato dal giocatore. Chi vorrà sconfiggerli dovrà fare molta strada...".

Sempre dal senior level designer arrivano dei chiarimenti sui relitti, e sulla narrazione emergente 'in stile bethesdiano' che caratterizzerà l'esplorazione di questi vascelli alla deriva nel cosmo: "Abbiamo realizzato manualmente alcune navi abbandonate per evidenziare i pericoli e le tragedie che possono verificarsi nei viaggi spaziali. I giocatori, di conseguenza, dovranno esplorare questi relitti e scoprire cosa è successo all'equipaggio. Il bello è che per dare forma a queste storie ci siamo avvalsi del contributo di persone completamente esterne al team di progettazione, ossia di colleghi che normalmente non partecipano in maniera specifica alla realizzazione di contenuti, in modo tale da poter lasciare un segno concreto nel gioco anche in tal senso. Il nostro progettista Kris Takahashi, ad esempio, ha un passato nella scena dellemod e ha progettato diversi incontri con le astronavi che sono davvero molto emozionanti".

In attesa che si faccia il 6 settembre per andare alla scoperta dei segreti della space opera di Bethesda, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale sul prologo di Starfield, la calma prima della tempesta.