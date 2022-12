Starfield: nuovi dettagli su fazioni, incontri casuali, città aliene e pianeti esplorabili

Il secondo video della serie 'Constellation Questions' offre a Will Shen, Lead Quest Designer di Starfield, l'opportunità di svelare tanti dettagli inediti sulla nuova space opera di Bethesda in arrivo nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Lo sviluppatore a capo del team che sta dando forma alle missioni di Starfield risponde ad alcune delle domande più ricorrenti della community e, così facendo, riapre un'importante finestra sulla dimensione fantascientifica della nuova IP degli autori di Skyrim e Fallout 4.

Grazie a Shen scopriamo ad esempio che, nel corso dell'avventura spaziale, avremo l'opportunità di ritornare sulla Terra e di visitare Marte in una serie di missioni (non sappiamo se legate o meno alla campagna principale). I futuri appartenenti al programma Constellation, a detta di Shen, chiameranno il Sistema Solare "il vecchio quartiere" per ricordare, con un pizzico di nostalgia, i primi passi compiuti dall'essere umano nell'esplorazione e nella colonizzazione dello spazio. Ma non è tutto.

Sempre dalla viva voce del Lead Quest Designer di Bethesda apprendiamo infatti che il sistema deputato alla gestione degli incontri casuali e delle missioni sarà tanto evoluto da comprendere anche le interazioni tra i singoli cittadini e PNG che popoleranno le città aliene di Starfield, dagli hub centrali agli insediamenti più piccoli.

Shen sottolinea inoltre che le decisioni dei giocatori influenzeranno profondamente il percorso narrativo, tanto da decretare la vita o la morte di alcuni personaggi principali. Quanto al rapporto tra il nostro alter-ego e le numerose fazioni che incontreremo viaggiando tra le stelle, l'esponente di Bethesda spiega che l'affiliazione a uno di questi 'clan spaziali' non precluderà l'accesso alle altre fazioni.