Starfield, il dettaglio sfuggito a tutti: il gioco potrebbe avere un sistema di malattie

A seguito dell'avvento dell'Xbox Games Showcase di giugno, l'attenzione dell'utenza videoludica si è spostata in direzione del prossimo kolossal targato Bethesda: la folle petizione per rendere Starfield un'esclusiva PS5 dimostra come l'intero mercato sia interessato a scoprire ciò che il venturo GDR avrà da offrire in termini ludici e non solo.

Complice la recente descrizione di Todd Howard di Starfield come 'cinque giochi in uno', continua a crescere spasmodicamente l'interesse dietro il titolo che approderà sul mercato il 6 settembre 2023. La sete di informazioni non accenna a placarsi e, nel corso delle ultime ore, sono giunte alcune novità interessanti direttamente da Twitter: Starfield potrebbe avere un sistema di malattie. Il dettaglio, prontamente pubblicato dall'utente Idle Sloth, proviene dal Direct dell'11 giugno.

Come si evince dall'immagine incriminata, sembrerebbe che l'HUD di gioco preveda una sezione dedicata a quelle che potrebbero essere delle malattie del proprio personaggio: si parla, nel dettaglio, di "indolenzimento" e "tosse". Alla luce della presenza di queste problematiche relative allo stato di salute del proprio alter-ego digitale, l'utenza ha pensato che Starfield potrebbe presentare un sistema di malus mutuato da Skyrim (altra grande produzione Bethesda) e non solo. L'uscita del titolo non è affatto dietro l'angolo e, proprio per placare il desiderio di poter provare con mano questa grande epopea spaziale, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come giocare a Starfield in anticipo prima del lancio.