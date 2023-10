Starfield difeso da uno sviluppatore di CD Projekt: ingiusto il confronto con Cyberpunk

Con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty disponibile da alcuni giorni, si è accesa online una discussione riguardante le animazioni di Starfield, il GDR Sci-Fi di Bethesda di recente pubblicazione, con il lavoro svolto da CD Projekt RED con l'espansione del suo open world.

Scrivendo tramite il suo account Twitter, SynthPotato, utente che collabora con portali come RockstarINTEL, RDOnlineNews e Naughty Dog Central, ha fatto notare come le animazioni dei modelli umani in Cyberpunk 2077 siano più avanzate rispetto a Starfield. La dimostrazione è stata effettuata metto fianco a fianco delle clip di gameplay con protagoniste Judy di Cyberpunk 2077 e Sarah di Starfield.

Soprendentemente, a difesa del GDR di Bethesda, è giunto proprio uno sviluppatore di CD Projekt RED, che ha ritenuto di intervenire per evidenziare quanto fuori luogo sia il paragone. Patrick K. Mills ha fatto sostanzialmente notare come le scene di dialogo dei due giochi poggino su basi completamente diverse, e laddove CD Projekt può prevedere ogni aspetto della scena in questione (e quindi ricamarla nel minimo dettaglio), Bethesda deve fare i conti con una moltitudine di variabili che rendono apparentemente più 'grezza' la scena.

"Il modo in cui [Starfield] gestisce i filmati rispetto a 2077 non dipende tanto dall'engine quanto dagli strumenti e dal design. Correlati ma non uguali. [...] Non vedo alcun motivo per cui non potrebbero fare qualcosa di più elaborato se volessero e avessero gli strumenti. Non è una priorità per loro per molte ragioni, e il livello necessariamente elevato di libertà del giocatore è in realtà un grosso problema quanto gli strumenti. Non puoi fare la scena sul tetto di Judy perché puoi far girare quella scena su un centinaio di pianeti diversi, in qualsiasi momento. Ci sono alcune situazioni messe in scena in modo più raffinato, come durante l'incontro con Costellation la prima volta, alcune sequenze di missioni, ecc. Ma hanno molte più scene con un cast di personaggi mutevoli e un numero sbalorditivo di possibili location.

Ogni scena importante in 2077 ha richiesto letteralmente anni per essere realizzata. In Starfield posso avere 10 NPC diversi e posso farlo su uno qualsiasi dei mille pianeti diversi, non puoi realizzare scene elaborate in questo modo, sviluppare il gioco diventerebbe infinito. Invece Bethesda investe le proprie risorse nel dare il massimo livello di libertà ai giocatori, sta semplicemente facendo qualcosa di diverso e questo è fantastico. Puoi volere che le loro scene siano più cinematografiche o altro, e questo è giusto, ma ha un costo".

Recentemente, Bethesda ha confermato che supporterà Starfield per almeno 5 anni.