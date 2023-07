Starfield ha una grande differenza rispetto a Skyrim e Fallout 4: il sistema di borseggio

L'analisi degli appassionati di GDR 'bethesdiani' sulle infinite novità e sorprese di gameplay dello Starfield Direct prosegue sui social con lo studio di un aspetto che, data la mole spropositata di contenuti, è passato quasi inosservato al grande pubblico, ovvero il 'reboot' del sistema di borseggio.

Nel corso del video Deep Dive confezionato da Bethesda per 'chiudere col botto' l'Xbox Games Showcase di metà giugno, il team diretto da Todd Howard ha mostrato le meccaniche di gameplay che sperimenteremo in Starfield cimentandoci in furti e borseggi.

Se in videogiochi come The Elder Scrolls V Skyrim o Fallout 4 le cosiddette attività di 'pickpoketing' richiamano un'apposita schermata di pausa che consente ai giocatori di rovistare nelle tasche degli ignari PNG in tutta tranquillità (salvo poi affrontare le conseguenze delle proprie azioni una volta 'tornati in partita'), gli esploratori spaziali di Starfield dovranno borseggiare i personaggi secondari in tempo reale.

Non è chiaro però se gli utenti, con il passare delle ore di gioco, avranno l'opportunità di rallentare o bloccare il tempo nei borseggi sbloccando apposite abilità avanzate, ma quei pochi secondi di video gameplay sui furti mostrati nel corso del Direct di Starfield sono bastati a solleticare la fantasia dei tantissimi appassionati di giochi di ruolo free roaming interessati a cimentarsi in queste attività stealth, prova ne sia l'entusiasmo con cui la community ha accolto un post condiviso su Reddit da un utente accortosi di questa piccola, grande modifica apportata da Bethesda per evolvere le dinamiche dei borseggi di Skyrim e Fallout 4.

E voi, cosa ne pensate al riguardo?