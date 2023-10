Starfield Digipick: un browser game gratuito ricrea il minigioco dello scassinamento

Mentre Bethesda pianifica il supporto di Starfield per i prossimi 5 anni, un programmatore appassionato della space opera in esclusiva Microsoft ha realizzato videogioco gratuito per web browser che ricrea il Digipick, il minigioco dello scassinamento.

L'autore di questo interessante progetto fan made, il programmatore indipendente BB_Dev, ha preso spunto proprio dal Digipick di Starfield per ricrearne quasi interamente le meccaniche di gameplay. Il videogioco gratuito realizzato da BB_Dev non richiede alcuna installazione, essendo stato realizzato in WebGL su Unity come browser game ospitato sulle pagine di Itch.io.

Il sistema Digipick ricreato dal fan di Starfield emula (quasi) alla perfezione il minigioco di scassinamento adottato da Bethesda per consentire agli esploratori del Campo Stellare di sbloccare serrature e cassette di sicurezza. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per divertirvi con il minigioco Digipick del fan di Starfield direttamente da un browser web, con tanto di livelli di sfida per coloro che desiderano acquisire dimestichezza nello sblocco delle serrature senza sprecare preziosi decifratori nella propria partita su PC o Xbox Series X|S.

Se invece siete alla ricerca di nuovi pacchetti aggiuntivi amatoriali con cui arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco da vivere facendo la spola tra i Sistemi Colonizzati del GDR sci-fi di Bethesda, qui trovate il nostro speciale sulle migliori mod di Starfield per migliorare grafica, gameplay e inventario.