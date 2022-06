Starfield: Digital Foundry promuove grafica e open world ma boccia le prestazioni

Dopo aver discusso dell'evoluzione grafica di The Last of Us Part 1, il collettivo di Digital Foundry ha tratto spunto dal Gameplay Reveal di Starfield per condurre una video analisi sulla grafica e le prestazioni del prossimo, attesissimo GDR sci-fi di Bethesda.

L'ormai celebre gruppo di "giornalisti tecnoludici" legato ad Eurogamer.net ha riavvolto il nastro dell'Xbox Showcase per sviscerare ogni segreto della tecnologia utilizzata dal team al seguito di Todd Howard per concretizzare la sua visione di un gioco di ruolo "in stile Bethesda" con centinaia di pianeti da esplorare e sui quali atterrare, costruire e vivere avventure all'insegna della più assoluta libertà.

L'analisi di DF sul video gameplay di Starfield testimonia gli sforzi profusi da Bethesda in tema di esplorazione open world e sottolinea l'utilizzo di nebbia volumetrica, ombre dinamiche, riflessi avanzati, fitta vegetazione e tantissimi modelli poligonali realizzati a mano (dalle strutture artificiali alla corazza delle creature aliene), tutti aspetti che denotano la natura squisitamente nextgen di quest'opera.

In tal senso rientrano anche le riflessioni di Digital Foundry sulle differenze grafiche tra Starfield e l'ultimo videogioco "maggiore" degli studi Bethesda, il kolossal post-apocalittico Fallout 4: a detta dei ragazzi di DF, il nuovo GDR sci-fi di Todd Howard rappresenta un significativo passo in avanti, soprattutto per quanto concerne la densità poligonale a schermo, l'utilizzo di effetti particellari e volumetrici di ultima generazione e un'illuminazione decisamente più immersiva (ma 'non realistica'), tanto nelle ambientazioni esterne quanto nell'esplorazione degli interni di strutture, caverne e astronavi.

Non tutto ciò che viene mostrato nel Gameplay Reveal di Starfield, però, convince il team di DF: nella loro ultima video analisi emergono infatti le perplessità sulle performance generali di un progetto che, almeno nella build mostrataci durante l'evento Xbox, fatica non poco a mantenere un framerate stabile. Per tutte le altre considerazioni di Digital Foundry sulla componente grafica e sulle prestazioni di Starfield, vi lasciamo al video in apertura d'articolo.