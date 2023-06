Starfield, il Direct visto da Alanah Pearce: 'Voglio divertirmi con i bug di Bethesda!'

Tra i tanti appassionati e addetti al settore che hanno assistito alle ultime, spaziali scene di gameplay di Starfield durante l'evento estivo di Xbox troviamo Alanah Pearce. La scrittrice di Sony Santa Monica, nonché youtuber ed ex giornalista videoludica, ha commentato 'a modo suo' il Direct di Starfield.

La personalità social e scrittrice della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ha confermato di essere una fan di lunga data di Bethesda e di essere rimasta estremamente colpita da quanto mostrato dal team di Todd Howard nel ricco video approfondimento a margine dell'Xbox Showcase.

Nella sua 'reaction' allo Starfield Direct, Alanah Pearce sottolinea la grande evoluzione del sistema di combattimento rispetto al passato e la bontà del comparto grafico (specie per quanto riguarda il sistema di illuminazione globale), oltre all'eleganza dell'interfaccia e dei menù, alla profondità dell'impianto ruolistico e alla stratificata esperienza di gioco proposta da Bethesda, pur nutrendo dei dubbi in merito alla varietà e all'originalità di ciascuno dei mille pianeti esplorabili di Starfield.

Al netto dei dubbi sollevati nel confronto tra Starfield e No Man's Sky sui pianeti esplorabili e sull'effettiva 'unicità' dei mondi da visitare nella space opera di Todd Howard, la youtuber e scrittrice di Sony Santa Monica ritiene che Starfield abbia tutte le carte in regola per essere un videogioco incredibile e, forse anche per questo, si lascia andare a una battuta sui bug che accompagnano i GDR bethesdiani: "Sono sicura che la gente si arrabbierà con me per quello che sto per dire, ma... non vedo l'ora di ammirare i divertenti bug day one di Starfield! Penso che siano un qualcosa di davvero esilarante da vedere e sperimentare. Certo, i bug sono una cosa brutta e cattiva ma io la penso diversamente, adoro i bug in giochi così grandi come quelli di Bethesda. C'è un che di affascinante nel pensare ai possibili bug di un grande GDR di fantascienza come Starfield".