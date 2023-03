Starfield Direct: gameplay e tanti dettagli inediti dallo show Bethesda, ecco la data

Contestualmente all'annuncio della data di lancio di Starfield arriva anche la presentazione, da parte di Bethesda Softworks, dello Starfield Direct. L'evento mediatico che svelerà tanti dettagli inediti sulla nuova odissea spaziale degli autori di Fallout 4 e The Elder Scrolls 5 Skyrim.

A darne l'annuncio è lo stesso Todd Howard, Game Director degli studi Bethesda che stanno dando forma a questo attesissimo GDR free roaming.

Similarmente a quanto propostoci da Microsoft con l'Xbox Developer Direct di gennaio, per Bethesda lo Starfield Direct sarà "l'occasione perfetta per dare uno sguardo dietro le quinte" sull'avventura spaziale che, lo ricordiamo, è destinata ad approdare su PC, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass il 6 settembre.

L'appuntamento con lo Starfield Direct di Bethesda è fissato per la giornata di domenica 11 giugno, una data che sembra 'sospettosamente vicina' all'E3 o, comunque, alla finestra temporale scelta solitamente da Microsoft per organizzare l'evento annuale degli Xbox Game Studios. Nel corso dello Starfield Direct avremo quindi modo di ammirare delle scene di gameplay inedite e di scoprire tanti dettagli sulla storia, sul comparto grafico e, si spera, su aspetti come le attività open world, l'editor di astronavi e basi, il crafting o il sistema di combattimento.