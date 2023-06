Starfield: niente disco per le versioni retail? Dubbi da un tweet cancellato di Bethesda

Le polemiche che hanno investito Bethesda con l'incomprensione sull'assenza del disco nelle copie retail di Redfall potrebbero ripetersi con Starfield. Stando a un post condiviso e poi rimosso su Twitter da Bethesda, sembra proprio che le copie fisiche di Starfield siano destinate a non contenere alcun disco Blu-ray.

Nel chiarire i dubbi sollevati da un appassionato che attende con impazienza di esplorare gli oltre 1.000 pianeti di Starfield acquistandone una copia retail, i curatori dei profili social di Bethesda hanno infatti precisato che "tutte le edizioni fisiche di Starfield includeranno un codice per la piattaforma scelta. Non ci sarà nessun disco all'interno della confezione".

Il tweet in questione è stato rimosso, ma attraverso il portale Wayback Machine è possibile recuperarne una copia 'fantasma' che ne testimonia l'avvenuta pubblicazione (e la successiva cancellazione) sul portale social del publisher e sviluppatore legato a Microsoft.

Come per Redfall, ad ogni modo, consigliamo a chi ci segue di prendere con le molle queste anticipazioni e di aspettare un chiarimento definitivo da parte di Bethesda che, specie in funzione del grande interesse suscitato dalla space opera diretta da Todd Howard, molto probabilmente non tarderà ad arrivare.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Starfield dalla storia al gameplay, l'ambizione di Bethesda non ha confini.