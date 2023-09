Starfield finalmente disponibile per tutti: nuovo picco di giocatori su Steam

Ora ci siamo davvero: dopo l'accesso anticipato adesso Starfield è disponibile per tutti gli utenti PC e Xbox Series X/S, con sbarco dell'edizione standard anche su Xbox Game Pass. Altri giocatori possono finalmente viaggiare nella galassia immaginata da Bethesda, ed i numeri su Steam parlano chiaro.

Con il debutto ufficiale del gioco completo, secondo i dati riportati da SteamDB il nuovo kolossal sci-fi ha superato quota 250.000 giocatori attivi contemporaneamente (250.823 per la precisione, nel momento in cui scriviamo), segnando così un nuovo record per l'opera. Certo, tramite l'accesso anticipato Starfield aveva già superato quota 230000 giocatori attivi su Steam, ma si conferma così ancora una volta un debutto di grande successo per l'Action/RPG a tinte spaziali di Bethesda, e non è da escludere che i numeri possano ulteriormente crescere nelle prossime ore. Molto bene anche le recensioni degli utenti: l'86% degli oltre 10.000 verdetti degli utenti Steam è infatti positivo.

Del resto le attese nei confronti del gioco erano già elevatissime alla vigilia, e non sorprende quindi che centinaia di migliaia di giocatori si siano subito fiondati su Starfield non appena disponibile, sia su PC che su Xbox Series X/S. A tal proposito, per l'appunto, Starfield ha già oltre 2 milioni di giocatori tra Steam e Xbox, dati che ci danno un quadro ancora più chiaro del grande impatto avuto dal titolo Bethesda al suo debutto.