Starfield diverso da Mass Effect: ispirato a No Man's Sky e Outer Wilds per un insider

Continuano a susseguirsi i rumors su Starfield, l'avventura spaziale di Bethesda ancora avvolta in una fitta coltre di mistero. Adesso una nuova voce di corridoio parla di quale tipo di impostazione ludica potrebbe seguire il titolo, che sembrerebbe sperimentare una via ben diversa da quella di Mass Effect.

Il rumor, partito da un insider Xbox sul forum di ResetEra e riportato anche su Reddit, parla invece di una sorta di ibrido tra No Man's Sky e Outer Wilds, dunque con un focus molto più incentrato sull'esplorazione di pianeti nello spazio aperto anziché un'esperienza epica e più improntata verso l'azione come visto nella serie di BioWare. Considerato inoltre che per altre voci di corridoio Starfield arriverà nel 2021 con Microsoft che ha già prenotato gli spazi pubblicitari, la fonte sostiene che l'opera sarà presente all'E3 2021 tramite un reveal ufficiale e la conferma del periodo d'uscita per il prossimo autunno.

Quando si parla di Starfield bisogno sempre prendere ogni informazione con estrema precauzione, non essendoci nulla di confermato ufficialmente dagli sviluppatori. Ma con il prossimo E3 che si avvicina a grandi passi e con Bethesda che è attesa come una delle protagonista principali in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft, che sia finalmente arrivata la volta buona per scoprire tutta la verità sulla misteriosa avventura sci-fi? Nel frattempo un sondaggio di Bethesda su Starfield ha parlato di astronavi personalizzabili.